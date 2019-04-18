В Пензе люди с инвалидностью поделились историями успеха в рамках акции «Добропоезд» Общество

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Люди с ограниченными возможностями здоровья, которые прибыли в Пензу в рамках всероссийской акции «Добропоезд-2019», поделились своими историями успеха в ходе мероприятия, состоявшегося в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 18 апреля.

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Первым о себе рассказал Ярослав Святославский.

Он сообщил, что в юности занимался акробатикой и паркуром, но в 16 лет при выполнении элемента упал с высоты 12 метров и получил травму позвоночника.

«В первые дни я просто 20 дней лежал без каких-либо активных движений. У меня даже руки практически не поднимались», — пояснил молодой человек.

По словам Ярослава Святославского, он не поверил печальным прогнозам врачей, которые предупредили, что он не сможет вести активный образ жизни, и вскоре устроился на работу, сменил квартиру и продолжил заниматься спортом.

В результате молодой человек стал двукратным чемпионом России по велоспорту и чемпионом страны по триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), а также переплыл Волгу.

Кроме того, свои истории рассказали другие спортсмены, в частности, известная фигуристка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Помимо этого, состоялась выставка оборудования для людей с ограниченными возможностями и мастер-классы.

Всероссийская акция «Добропоезд», организованная Добровольным физкультурным союзом, проходит с 16 по 26 апреля. Она стартовала в Москве, а затем продолжилась в Тамбове и Пензе. Также участники намерены посетить Уфу, Челябинск, Омск, Тюмень, Пермь, Киров, Нижний Новгород и вернуться в столицу.

Основная цель акции — улучшение условий для достижения максимальной физической, психологической и социальной адаптации людей с инвалидностью посредством реализации комплекса мероприятий по внедрению успешных практик и методик в регионах России.

Одним из ключевых событий является форум «Моя история успеха».