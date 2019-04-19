Участники экспедиции «Современный этномир» завершили работу в Казахстане Общество

Алма-Ата, 19 апреля 2019. PenzaNews. Четверо представителей пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО), ставшие участниками второго этапа этнографической экспедиции «Современный этномир», насыщенно провели последние дни пребывания в Казахстане перед отправлением в Киргизию.

Фото: пензенское региональное отделение РГО

Так, в Алма-Ате они встретились с генеральным консулом РФ в крупнейшем городе республики Евгением Бобровым.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов, состоялся заинтересованный разговор о жизни русских в Казахстане, о целях экспедиции и проводимой Русским географическим обществом работе.

«Консулу очень понравилась наша идея. Он согласился, что такой экспедиции не было 28 лет после распада Советского Союза. Ему, как никому другому, знакомы проблемы соотечественников. Хотя он отметил, что и соотечественники выезжают на историческую родину, в Россию, и примерно такое же количество [...] казахов выезжают. В основном это высококвалифицированные специалисты, инженеры. Таким образом, идет отток молодых людей из республики», — сказал собеседник агентства.

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Затем активисты встретились с директором русского театра драмы имени М.Ю. Лермонтова Юрием Якушевым, а также с артистами Михаилом Токаревым и Геннадием Балаевым, который приходится дядей участнице экспедиции Ольге Ильиной — родственники не виделись около 40 лет.

Кроме того, в Алма-Ате представители РГО посетили Вознесенский кафедральный собор, который пока находится на реконструкции, но к Пасхе должен распахнуть свои двери для прихожан, встретились с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром и побывали в доме дружбы народов, где состоялось общение с казаками.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», второй этап этнографической экспедиции «Современный этномир» по городам Казахстана и Киргизии стартовал 8 апреля и продлится по 24-е число.

В нем принимают участие четверо представителей пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) — Игорь Пантюшов, Олег Ткачев, Ольга Ильина и Алла Тархова.

Планируется, что они посетят места наиболее компактного проживания русскоговорящего населения.