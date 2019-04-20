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В Пензе открыт дачный сезон

09:24 | 20.04.2019 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2019. PenzaNews. Дачный сезон стартовал в Пензе в субботу, 20 апреля.

В Пензе открыт дачный сезон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перед отправлением первого рейса мэр Виктор Кувайцев посетил некоторые остановки, чтобы лично оценить готовность к началу перевозки пассажиров по дачным маршрутам.

«Как и было запланировано, транспорт вышел на линию по всем направлениям в полном объеме. Всего действует 21 сезонный маршрут. Их обслуживает 32 единицы подвижного состава», — отметил глава городской администрации.

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Он напомнил, что стоимость билета осталась на прежнем уровне.

Как уточняется на сайте мэрии Пензы, стоимость проезда и провоза багажа на сезонных маршрутах при оплате путем безналичного расчета с помощью карты члена СНТ составит: для первого пояса 30 рублей, для второго — 35 рублей, для третьего — 40 рублей, для четвертого — 45 рублей.

При оплате наличными стоимость проезда составит 63 рубля, 95 рублей, 115 рублей и 161 рубль соответственно.

С 20 апреля до 1 июня и с 1 сентября до окончания сезона транспорт будет ходить три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям, а летом — с 1 июня до 1 сентября — к этим дням добавится пятница.

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