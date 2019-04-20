Пензенские поисковики получат федеральный грант Общество

Пенза, 20 апреля 2019. PenzaNews. Пензенское региональное отделение Поискового движения России вошло в число 42 победителей конкурса, по результатам которого будут выделены гранты на мероприятия по патриотическому воспитанию.

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Проект пензенской некоммерческой организации был заявлен в направлении «Поддержка молодежных поисковых отрядов и объединений».

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, инициатива под названием «От истоков Суры до могилы героя» будет профинансирована в размере 545,5 тыс. рублей.

Предполагается, что поисковики изучат боевые пути пензенских стрелковых дивизий и соберут информацию, которая позволит восстановить хронику событий в местах сражений.

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С целью подготовки участников экспедиций будет проведен лагерь «Школа молодого поисковика».

Итогом проекта станет создание видеофильма «Поисковое движение Пензенской области». Такая картина будет снята в регионе впервые.

Конкурс на предоставление грантов НКО на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию проводится Росмолодежью и Роспатриотцентром с 2016 года.

В 2019 году на него поступило 418 заявок из 73 регионов, в том числе 40 — из Москвы, по 19 — из Пензенской области и Башкирии, по 17 — из Санкт-Петербурга и Тюменской области. До экспертной оценки было допущено 375 заявок.

По результатам экспертизы определено 42 победителя, которые получат гранты на сумму 43,5 млн. рублей.