В Пензе введен особый противопожарный режим Общество

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Особый противопожарный режим введен на территории Пензы с понедельника, 22 апреля, в связи с погодными условиями и участившимися возгораниями. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«Режим предполагает увеличение комплекса противопожарных мероприятий. Также возрастает ответственность граждан за нарушение правил пожарной безопасности — штрафы становятся в два раза больше. Это вынужденные временные меры», — пояснил мэр в ходе совещания в администрации Пензы.

Он поручил главам администраций районов города вместе с сотрудниками управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов провести дополнительную работу с жителями в частном секторе.

«Горожане зачастую не задумываются о последствиях, когда жгут мусор и траву на своих участках», — отметил Виктор Кувайцев.

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Глава администрации Пензы призвал усилить контроль за аварийным расселенным жильем, в первую очередь многоквартирными деревянными строениями, чтобы не допускать образования свалок на их территориях и присутствия бездомных.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на какой именно период введен особый противопожарный режим, пока неизвестно.

До его окончания запрещено разведение костров, сжигание мусора, осуществление работ с использованием открытого огня, кроме организованных в специально отведенных и оборудованных местах.