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Часть территории около оборонительного вала в Пензе обнесли забором

11:57 | 22.04.2019 | Общество

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Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Рабочие обнесли забором часть территории около оборонительного вала в Пензе — вдоль тротуара на улице Кирова.

Часть территории около оборонительного вала в Пензе обнесли забором

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Возведение конструкций осуществлялось в течение нескольких дней. Сначала были установлены вертикальные опоры и горизонтальные перекладины, затем на них закрепили коричневые металлические листы.

По бокам ограждение пока не смонтировано.

Таким образом, звонница с мортирой и мемориальной доской с надписью: «Оборонительный вал города Пензы сооружен в 1663 году» оказалась за забором.

В паспорте объекта, размещенном над конструкцией, указано, что заказчиком работ по благоустройству является центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, подрядчиком — ООО «ПИК» («Пензенская инновационная компания»).

Окончание работ запланировано на ноябрь 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», цена договора, заключенного с ООО «ПИК», составила более 22 млн. рублей.

Денежные средства предусмотрены в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы».

Как отмечается в документации, проектными решениями в центральной части исторического вала предусмотрены: устройство лестницы, которая будет являться элементом пешеходной связи от Спасского собора до памятника «Первопоселенец»; замена деревянных конструкций звонницы «Мортира»; обустройство декоративной подсветки и ограждения, а также другие виды работ.

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