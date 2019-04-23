Мэр Пензы призвал не допустить пробки у Восточного кладбища на Красную горку и Радоницу Общество

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. https://penzanews.ru/images/stories/society/2019/23042019/023.jpgГлава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал сотрудников городского управления транспорта и связи вместе с представителями полиции не допустить возникновения заторов на трассе М5 «Урал» вблизи Восточного кладбища на Красную горку и Радоницу, которые будут отмечаться 5 и 7 мая соответственно.

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«Надо заранее обратиться нам в УМВД России по городу Пензе для того, чтобы дали возможность [проезда] или предотвратили заторы на дороге к кладбищу Восточному», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 23 апреля.

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Виктор Кувайцев отметил, что в дни, когда жители массово навещают могилы своих родных и близких, частный транспорт нередко занимает всю дорогу, в результате чего автобусам негде развернуться, так как специальной площадки для этого не предусмотрено.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 и 7 мая в Пензе планируется выделить дополнительный транспорт до кладбищ.

Так, будет организован специальный маршрут до Восточного кладбища. До Ахунского и Ново-Западного можно будет добраться на регулярных маршрутах, на которых будет увеличено количество подвижного состава.