В Пензе 5 и 7 мая выделят автобусы до кладбищ Общество

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Дополнительные автобусы будут выделены в Пензе, чтобы жители смогли навестить могилы своих родных и близких на городских кладбищах на Красную горку и Радоницу 5 и 7 мая соответственно. Об этом сообщила начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина.

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«5 мая будет организовано с 6.30 порядка шести автобусов большого класса [до Восточного кладбища] и на Радоницу — порядка 12 автобусов большого класса», — уточнила она в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 23 апреля.

Юлия Еремина добавила, что также будет предусмотрен дополнительный транспорт в направлении Ахунского и Ново-Западного кладбищ.

«На маршрутах регулярных перевозок будет увеличено количество подвижного состава», — пояснила она.