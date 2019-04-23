Благоустройство центра Кузнецка начали со скверов вблизи мэрии Общество

Кузнецк, 23 апреля 2019. PenzaNews. Зарегистрированное в Пензе общество с ограниченной ответственностью «РСУ «Спецработ плюс» приступило к благоустройству центральной части Кузнецка с двух скверов вблизи городской администрации во вторник, 23 апреля.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Работники компании начали демонтировать старый асфальт и бордюрный камень.

Затем специалисты планируют заняться прокладкой подземного кабеля, устройствов системы освещения и установкой опор.

Читайте также

Пензенская область получит дотацию в 100 млн. рублей

После этого в скверах будет устроено комбинированное покрытие — асфальт и тротуарная плитка, установлены бордюры, малые архитектурные формы, а также разбиты газоны.

На центральной площади Кузнецка до 21 сентября, когда запланирована легкоатлетическая эстафета, намечено уложить новый асфальт.

Затем компания перейдет к благоустройству улицы Ленина, а после — Комсомольской.

Все работы планируется завершить к 1 ноября. Они организованы на средства федерального гранта, сообщает пресс-служба мэрии.