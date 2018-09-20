Пензенская область получит дотацию в 100 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Пензенская область получит из федерального бюджета дотацию в размере 100 млн. рублей по итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, в число победителей которого ранее вошел Кузнецк.

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Распределение дотаций в сумме 4,9 млрд. рублей между 43 регионами для реализации проектов в 80 муниципальных образованиях утверждено распоряжением правительства РФ от 17 сентября 2018 года, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Максимальные суммы получат Татарстан — 905 млн. рублей, Нижегородская область — 325 млн. рублей, Калининградская — 315 млн. рублей, Московская область — 250 млн. рублей и Ярославская область — 205 млн. рублей.

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Размер дотаций определен в соответствии с решением федеральной конкурсной комиссии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений проводился в 2018 году Минстроем РФ. Партнером выступило агентство стратегического развития «Центр».

От Пензенской области в категории «Малые города» участвовали шесть муниципальных образований — Кузнецк, Заречный, Каменка, Нижний Ломов, Никольск и Сердобск.

В итоге Кузнецк вошел в число победителей в категории «Малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек включительно».