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В Заречном введен особый противопожарный режим

13:50 | 26.04.2019 | Общество

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Заречный, 26 апреля 2019. PenzaNews. Особый противопожарный режим введен на территории Заречного Пензенской области.

В Заречном введен особый противопожарный режим. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте городской администрации, в связи с увеличением риска возникновения пожаров объявлены дополнительные ограничения. В частности, запрещено посещение лесов, в том числе въезд всех видов транспорта, не связанных с выполнением специальных задач, на участки, занятые древесно-кустарниковой растительностью.

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На территории ЗАТО запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня.

Также нельзя бросать горящие окурки, стекло, оставлять промасленные и пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. В условиях действия особого на граждан может быть наложен штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В случае возникновения лесного пожара также предусмотрены штрафы.

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