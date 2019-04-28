Администрация Пензы распределит гранты на социально значимые проекты Общество

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Администрация Пензы продолжит работу по поддержке социально значимых проектов, реализуемых по инициативе некоммерческих организаций, объединений и жителей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«У нас разработана муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Пензе и поддержка местных инициатив на 2015–2021 годы», в рамках которой ежегодно проводится городской конкурс на право получения грантов. Эти субсидии можно использовать для реализации социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления и инициатив жителей», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что старт приема заявок намечен на начало мая.

«Будет несколько номинаций: «Живем комфортно», «Дружно, весело, спортивно», «Город — это люди», — сказал Виктор Кувайцев.

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По его словам, принять участие в этом конкурсе смогут ТОСы, зарегистрированные как некоммерческие организации, а также другие НКО, в том числе товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), ассоциации, автономные некоммерческие организации (АНО) и фонды.

«Победителям будут предоставлены субсидии на реализацию проекта на условиях софинансирования: не менее 30% — из собственных средств участника и не более 70% — из бюджета Пензы. Сумма гранта — не более 500 тыс. рублей. Всего на реализацию социально значимых проектов в 2019 году в бюджете города предусмотрено 18 млн. рублей», — уточнил мэр.

Виктор Кувайцев также обратил внимание на то, что в III квартале 2019 года планируется провести конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями.

«Грант будет предоставлен при условии софинансирования проекта собственными средствами в размере не менее 5%», — отметил он, подчеркнув, что выделяемая сумма не должна превышать 300 тыс. рублей.

«На эти цели у нас заложено еще 3 млн. рублей», — резюмировал глава администрации Пензы.