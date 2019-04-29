В Пензе открыта выставка, посвященная Василию Бочкареву Общество

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Выставка, посвященная бывшему главе региона Василию Бочкареву, скончавшемуся в 2016 году, открыта в губернаторском доме Пензы в 70-ю годовщину со дня его рождения, 29 апреля.

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В числе первых с экспозицией ознакомились дочь Василия Бочкарева — Наталья Бочкарева, глава администрации Сосновоборского района, бывший начальник управления ГИБДД УВД по Пензенской области Владимир Едалов, экс-мэры Пензы Александр Пашков и Роман Чернов, бывший руководитель аппарата губернатора и правительства Виктор Рубцов, экс-глава регионального УМВД Юрий Рузляев и другие почетные гости.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что Василий Бочкарев внес огромный вклад в развитие Пензенской области, в том числе благодаря своим лидерским качествам.

«Надо признать, один губернатор в поле не воин. Конечно, вместе с губернатором работали члены правительства, главы муниципальных образований, директора заводов, предприятий, представители общественных организаций», — сказал он.

Иван Белозерцев добавил, что Василий Бочкарев прилагал большие усилия для развития институтов гражданского общества, чтобы люди «могли говорить правду» — «и поддержать, и покритиковать, чтобы власть не расслаблялась».

«Абсолютно правильно делал», — констатировал губернатор.

Он отметил, что бывший глава региона нередко эмоционально высказывался о деятельности своих подчиненных, однако делал это из стремления добиться поставленной задачи.

«И у меня такие случаи были, и не раз, были конфликтные ситуации, взрывные. Но больше всего доставалось моему коллеге Роману Борисовичу [Чернову]. Я сейчас понимаю, почему — потому что хотелось, чтобы областной центр был действительно областным центром, чтобы благоустройство было, чтобы областной центр развивался, чтобы была чистота порядок», — пояснил Иван Белозерцев.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин отметил, что многие из присутствующих в зале получили путевку в жизнь благодаря Василию Бочкареву.

Затем директор картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный лично представил экспонаты, назвав выставку теплой и откровенной.

Среди них — мини-скульптуры Василия Бочкарева в образе байкера и римского легионера, а также изображение, стилизованное под картину Константина Савицкого «Инок», на которой бывший губернатор предстал в виде монаха с четками.

Кроме того, на выставке можно увидеть более 70 снимков. В их числе — фотография, сделанная во время двусторонней рабочей встречи президента России Владимира Путина и Василия Бочкарева, а также неформальные снимки с Аллой Пугачевой и олимпийской чемпионкой Юлией Пахалиной.

Отдельный стенд посвящен наградам бывшего главы региона. На нем, в частности, размещены знаки «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в РФ», «За заслуги в уничтожении химического оружия» I степени, «За заслуги перед Пензенской областью» I степени.

Помимо этого, в экспозицию вошли различные удостоверения Василия Бочкарева, иллюстрирующие разные ступени его карьерной лестницы, в том числе периоды, когда он занимал должность главы администрации Железнодорожного района Пензы и являлся членом Совета Федерации.