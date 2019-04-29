Наталья Бочкарева поделилась воспоминаниями об отце Общество

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Наталья Бочкарева, дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, скончавшегося в 2016 году, поделилась воспоминаниями об отце в 70-ю годовщину со дня его рождения, 29 апреля.

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«Василий Кузьмич как отец [был] строгий. [...] Мне всегда хотелось, чтобы он меня как девочку похвалил, а он: «Наташа, вот здесь плохо, здесь плохо и здесь плохо». Он всегда ждал от меня обратной реакции, чтобы я начала как раз что-то делать. И до сих пор я вспоминаю все его советы, пусть они были преподнесены не в той форме — любящего отца, который оберегает дочку, а именно так — строго, уверенно, жестко», — сказала она журналистам перед открытием в губернаторском доме Пензы выставки, посвященной бывшему главе региона.

Наталья Бочкарева добавила, что теперь ей это очень помогает в жизни.

Говоря о характере отца, она предположила, что на его формирование сильно повлияла личность ее бабушки Ульяны Бочкаревой, которая держала сыновей в ежовых рукавицах.

«Когда я приезжала домой, уже живя в Москве, я обнимала его крепко-крепко, а он: «Привет!», и так по спине постучит, как мужчины встречаются», — пояснила Наталья Бочкарева, отметив, что в последние годы жизни ее отец изменился и в какой-то степени «обмяк».

По словам Натальи Бочкаревой, она видела отца улыбающимся только на фотографиях и на экране телевизора, но он никогда не терял интерес к жизни, даже когда сильно болел и приезжал в Израиль на лечение.

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Дочь бывшего губернатора отметила также, что ее отец, несмотря на занимаемую должность и статус, «всегда очень близок был к земле» — ухаживал за яблонями и виноградом на участке около дома в Ахунах, где жила семья.

«Если абстрагироваться от того, что это был мой отец, это сумасшедшей харизмы и энергии был человек. Он мог толпу зарядить и не отпускать на самом деле: как в жесткой форме, так и в позитивной», — подчеркнула Наталья Бочкарева.

Она добавила, что никогда не встречала людей такой же силы духа.

«17 лет его руководства [Пензенской областью] — из них он 17 лет болел онкологией, может быть, даже больше. Представьте себе, как человек, который болеет раком, встает, на работу, идет, «зажигает» людей, что-то творит, [...] руководит хорошо, развивает регион. Каким красивым стал город Пенза! Это какие нужны силы», — сказала Наталья Бочкарева.