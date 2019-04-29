В Пензе пожарные заложили капсулу с письмом потомкам Общество

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Церемония закладки капсулы с письмом потомкам, которое будет прочитано через 30 лет, прошла на территории пожарно-спасательной части №1 на улице Большой Радищевской в Пензе.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Мероприятие приурочили к 370-й годовщине со дня образования пожарной охраны России, которая будет отмечаться в предстоящий вторник, 30 апреля.

Участие в нем приняли представители пензенского пожарно-спасательного гарнизона, ветераны службы и кадеты.

Обращаясь к собравшимся, заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов отметил значимость события и вручил отличившимся сотрудникам ведомственные медали, грамоты и благодарственные письма.

В свою очередь председатель поволжского совета ветеранов пожарных и спасателей генерал-лейтенант в отставке Петр Третьяков обратил внимание на то, что в ПФО подобная церемония на уровне ведомства проводится впервые.

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«Честь и хвала тем людям, которые придумали и приводят в жизнь эту акцию. Я поздравляю ветеранов, весь личный состав со знаменательным событием. Здоровья, счастья, семейного благополучия!» — сказал он.

После этого послание, в котором описываются реалии современной службы пожарных, их численность и зарплата, а также содержится напутствие в адрес будущих поколений сотрудников, было уложено в капсулу, в роли которой выступил пожарный ствол.

Под звук сирены группа во главе с Петром Третьяковым и ветераном МЧС полковником внутренней службы в отставке Николаем Баичкиным погрузила капсулу в постамент.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, копия текста послания, его озвученный вариант и фотографии с церемонии закладки будут храниться у начальника регионального ведомства до 30 апреля 2049 года.