EN
00:41:30 Вторник, 30 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Движение в центре Пензы ограничат в связи с празднованием Первомая

17:50 | 29.04.2019 | Общество

Печать

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Временная схема организации движения будет действовать в центре Пензы начиная с 22.00 вторника, 30 апреля, в связи с проведением мероприятий, посвященных Празднику весны и труда.

Движение в центре Пензы ограничат в связи с празднованием Первомая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, в период до 16.00 среды, 1 мая, движение и остановка транспорта вблизи площади имени В.И. Ленина — около регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России — будут запрещены.

Читайте также

Праздник весны и труда отметят в Пензе на обновленной площади Ленина

Также нельзя будет оставить автомобиль на участке улицы Пушкина — между улицами Московской и Володарского — по четной и нечетной сторонам. Это ограничение будет действовать до 14.00.

Ранее глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что торжества, посвященные Празднику весны и труда, планируется провести 1 мая на обновленной площади имени В.И. Ленина.

Предполагается, что сначала состоится шествие трудовых коллективов: незадолго до 10.00 колонны двух районов города начнут движение от торгового центра «Арбат», а еще двух — от областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

Загрузка...
Читайте также
Названо число умерших в Пензенской области на 100 тыс. населения Росстат обнародовал данные о числе умерших в Пензенской области за январь и февраль
Власти Пензы ожидают около 7 тыс. участников на митинге по случаю Первомая В Пензе центр закупок за пять лет помог сэкономить более 150 млн. рублей
Люди должны увидеть качественные изменения в сфере обращения с отходами — Белозерцев В Заречном разыскивают женщину, подозреваемую в уничтожении материалов дела в суде
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама