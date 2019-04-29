Движение в центре Пензы ограничат в связи с празднованием Первомая Общество

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Временная схема организации движения будет действовать в центре Пензы начиная с 22.00 вторника, 30 апреля, в связи с проведением мероприятий, посвященных Празднику весны и труда.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в период до 16.00 среды, 1 мая, движение и остановка транспорта вблизи площади имени В.И. Ленина — около регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России — будут запрещены.

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Также нельзя будет оставить автомобиль на участке улицы Пушкина — между улицами Московской и Володарского — по четной и нечетной сторонам. Это ограничение будет действовать до 14.00.

Ранее глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что торжества, посвященные Празднику весны и труда, планируется провести 1 мая на обновленной площади имени В.И. Ленина.

Предполагается, что сначала состоится шествие трудовых коллективов: незадолго до 10.00 колонны двух районов города начнут движение от торгового центра «Арбат», а еще двух — от областного драматического театра имени А.В. Луначарского.