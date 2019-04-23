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Праздник весны и труда отметят в Пензе на обновленной площади Ленина

07:55 | 23.04.2019 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Торжества, посвященные Празднику весны и труда, планируется провести в Пензе 1 мая на обновленной площади имени В.И. Ленина. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Праздник весны и труда отметят в Пензе на обновленной площади Ленина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он поручил уделить пристальное внимание подготовке праздничной программы.

Как пояснила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина, предполагается, что сначала состоится шествие трудовых коллективов, при этом колонны двух районов города начнут движение от торгового центра «Арбат», а еще двух — от областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

«К 10.00 они выдвинутся на площадь», — сказала она в ходе совещания в мэрии Пензы утром во вторник, 23 апреля.

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Вера Фейгина добавила, что после митинга пройдет концерт, после чего в сквере «Копилка пословиц» будет играть оркестр.

По ее словам, праздничная программа также будет организована во всех городских парках.

В связи с этим Виктор Кувайцев дал ряд поручений по благоустройству территорий.

«Улицу Московскую промыли. Посмотрите еще раз, там должно все выглядеть достойно», — отметил мэр, добавив, что также нужно обратить внимание на прилегающие территории, в том числе заделать ямы в сквере «Копилка пословиц».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 мая 2018 года в связи с подготовкой площади имени В.И. Ленина к реконструкции митинг по случаю Праздника весны и труда впервые прошел в Пензе на Юбилейной площади.

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