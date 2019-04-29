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Росстат обнародовал данные о числе умерших в Пензенской области за январь и февраль

19:40 | 29.04.2019 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. 2 тыс. 862 человека умерли в Пензенской области за январь и февраль 2019 года. Об этом свидетельствует оперативная информация Росстата.

Росстат обнародовал данные о числе умерших в Пензенской области за январь и февраль. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, это на 434 человека меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда число умерших достигало 3 тыс. 296 человек.

По основным классам причин смерти наблюдается следующее соотношение: 19 человек умерли от некоторых неинфекционных и паразитарных болезней, это составляет 90,5% к аналогичному уровню прошлого года, 429 — от новообразований (97,9%), 1 тыс. 468 — от болезней системы кровообращения (87,4%), 91 — от болезней органов дыхания (112,3%), 185 — от болезней органов пищеварения (105,7%).

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Пензенский министр связал снижение смертности с качественной профилактикой гриппа

Кроме того, по данным официальной статистики, 285 жителей Пензенской области умерли от внешних причин, что соответствует показателю за первые два месяца 2018 года. В частности, смерть 43 человек (159,3% к уровню 2018 года) наступила в результате случайных отравлений алкоголем, 32 — из-за самоубийств (82,1%), 14 — убийств (140%), 31 — всех видов транспортных несчастных случаев (124%).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 марта в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области министр здравоохранения региона Владимир Стрючков озвучил предварительные данные о смертности населения за январь и февраль 2019 года. По его словам, за два месяца умерли 2 тыс. 771 человек, что на 525 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом министр связал снижение смертности населения с качественной профилактикой гриппа, которая позволила избежать осложнений на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что в свою очередь помогло минимизировать число летальных исходов.

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