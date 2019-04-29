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Названо число умерших в Пензенской области на 100 тыс. населения

20:11 | 29.04.2019 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Число умерших на 100 тыс. населения составляет в Пензенской области за январь и февраль 2019 года 1 тыс. 343,9. Об этом свидетельствует оперативная информация Росстата.

Названо число умерших в Пензенской области на 100 тыс. населения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, за аналогичный период 2018 года показатель был почти на 12,3% больше — 1 тыс. 532,1.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, такой результат позволил Пензенской области улучшить свое положение в рейтинговой оценке субъектов РФ по уровню смертности сразу на 30 позиций — регион поднялся с 69 на 39 место.

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По данным Росстата, в Пензенской области за январь и февраль 2019 года умерли 2 тыс. 862 человека, это на 434 человека меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

По основным классам причин смерти наблюдается следующее соотношение: 19 человек умерли от некоторых неинфекционных и паразитарных болезней, это составляет 90,5% к аналогичному уровню прошлого года, 429 — от новообразований (97,9%), 1 тыс. 468 — от болезней системы кровообращения (87,4%), 91 — от болезней органов дыхания (112,3%), 185 — от болезней органов пищеварения (105,7%).

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