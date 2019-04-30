Мэр Пензы поздравил пожарных с профессиональным праздником
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Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников муниципальной пожарной части, расположенной на улице Антонова, с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, 30 апреля.
Фото: Penza-gorod.ru
«Уже 11 лет у нас существует муниципальная пожарная служба, и мы все больше убеждаемся в том, что поступили верно, сформировав в городе пожарную часть», — отметил он.
Мэр поблагодарил личный состав за профессионализм.
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«Мы гордимся нашей муниципальной пожарной службой. За годы вашей непростой работы мы убедились, что вы достойно несете звание пожарных — все специалисты профессионально подготовлены, есть преемственность, есть с кого брать пример, у кого учиться. Вас объединяет умение чувствовать чужую боль, своевременно прийти на помощь и профессионально ее оказать», — отметил Виктор Кувайцев.
Он пожелал пожарным здоровья, мира и добра.
Мэр по случаю праздника наградил отличившихся сотрудников подразделения и выразил особую признательность начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы Алексею Михайлову, сообщает пресс-служба городской администрации.