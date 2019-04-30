EN
16:58:45 Вторник, 30 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы поздравил пожарных с профессиональным праздником

09:52 | 30.04.2019 | Общество

Печать

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников муниципальной пожарной части, расположенной на улице Антонова, с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, 30 апреля.

Мэр Пензы поздравил пожарных с профессиональным праздником

Фото: Penza-gorod.ru

«Уже 11 лет у нас существует муниципальная пожарная служба, и мы все больше убеждаемся в том, что поступили верно, сформировав в городе пожарную часть», — отметил он.

Мэр поблагодарил личный состав за профессионализм.

Читайте также

В Пензе пожарные заложили капсулу с письмом потомкам

«Мы гордимся нашей муниципальной пожарной службой. За годы вашей непростой работы мы убедились, что вы достойно несете звание пожарных — все специалисты профессионально подготовлены, есть преемственность, есть с кого брать пример, у кого учиться. Вас объединяет умение чувствовать чужую боль, своевременно прийти на помощь и профессионально ее оказать», — отметил Виктор Кувайцев.

Он пожелал пожарным здоровья, мира и добра.

Мэр по случаю праздника наградил отличившихся сотрудников подразделения и выразил особую признательность начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы Алексею Михайлову, сообщает пресс-служба городской администрации.

Загрузка...
Читайте также
Вадинской школе присвоено имя Станислава Левина В школах Иссинского района прошли «Загоскинские уроки»
В Пензе открыта выставка книг о Великой Отечественной войне Александр Тряпицын из Пензы вновь стал призером олимпиады школьников
Иван Белозерцев назвал износ сетей актуальной проблемой пензенского ЖКХ Илья Дильман и Ирина Сизова награждены медалями МЧС России
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама