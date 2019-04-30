Пензенцы проведут поиск останков пропавших без вести бойцов в Орловской области Общество

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Пензенские поисковики в составе сводного отряда примут участие в ежегодной акции «Вахта Памяти», которая пройдет в Орловской области с 30 апреля по 6 мая.

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Экспедиция будет организована в Колпнянском и Ливенском районах в местах боев 148-й стрелковой дивизии, сформированной в Энгельсе. В ее составе числилось большое число уроженцев Пензенской области.

Активисты будут вести поиски останков без вести пропавших бойцов и командиров.

Поездка организована в рамках сотрудничества между Пензенской и Орловской областями.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в ходе освобождения Орловской области погибли сотни тысяч бойцов Красной армии, в числе которых было свыше 4,5 тыс. жителей Пензенской области.