Пензенцы проведут поиск останков пропавших без вести бойцов в Орловской области
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Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Пензенские поисковики в составе сводного отряда примут участие в ежегодной акции «Вахта Памяти», которая пройдет в Орловской области с 30 апреля по 6 мая.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Экспедиция будет организована в Колпнянском и Ливенском районах в местах боев 148-й стрелковой дивизии, сформированной в Энгельсе. В ее составе числилось большое число уроженцев Пензенской области.
Активисты будут вести поиски останков без вести пропавших бойцов и командиров.
Поездка организована в рамках сотрудничества между Пензенской и Орловской областями.
Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в ходе освобождения Орловской области погибли сотни тысяч бойцов Красной армии, в числе которых было свыше 4,5 тыс. жителей Пензенской области.