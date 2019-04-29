Движение по проспекту Строителей в Пензе вновь затруднено из-за ямы у «Олимпа» ЖКХ

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Движение по проспекту Строителей в Пензе по направлению из центра города затруднено вблизи торгового центра «Олимп», так как на участке, где два дня назад произошел провал грунта, последствия которого почти через сутки были ликвидированы, вновь виднеется глубокая яма, и работают сотрудники коммунальных служб.

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На месте задействовано несколько единиц техники, в том числе автокран и экскаватор.

Вблизи ямы установлены дорожные знаки, информирующие автомобилистов о проведении земляных работ.

Движение транспорта фактически осуществляется только по одной полосе из трех.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», провал грунта на проспекте Строителей в Пензе произошел 27 апреля из-за повреждения коллектора ООО «Горводоканал». После этого прокуратура Октябрьского района Пензы взяла на контроль своевременность восстановления коллектора и дорожного покрытия.