Судьба пензенского памятника Дзержинскому пока не решена Общество

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Судьба памятника Феликсу Дзержинскому, который установлен на улице Октябрьской в Пензе — неподалеку от здания бывшего дворца культуры, переданного ОАО «РЖД» Пензенской епархии — пока не решена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства области Дина Черемушкина.

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Она пояснила, что на данном этапе прорабатывается вопрос о передаче земельных участков на территории сквера имени Ф.Э. Дзержинского в ведение региона, причем, если это возможно по закону, безвозмездно.

«Пока нет передачи участков, рано говорить о переносе памятника. [...] Когда юридические процедуры будут завершены, будет принято решение. Возможно, его оставят там или поставят около управления Федеральной службы безопасности», — сказала собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», здание на пересечении улиц Октябрьской и Московской в Пензе, построенное в XIX веке как Богоявленская церковь, с середины 1920-х годов использовалось в качестве клуба железнодорожников, затем получило имя Феликса Дзержинского, а в 1975 году — после реконструкции — стало дворцом культуры.

В апреле 2019 года ОАО «РЖД» передало его Пензенской епархии по договору дарения.

По решению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима на его базе будет создан епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме, о чем уже информирует вывеска при входе.