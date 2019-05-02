Начато благоустройство верхней прогулочной зоны набережной Суры в Пензе Общество

Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. Подрядная организация приступила к благоустройству верхней прогулочной зоны на набережной реки Суры в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

Сотрудники компании ведут выемку грунта под проектную отметку с целью устройства основания площадки.

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В четверг, 2 мая, выездное совещание на набережной провели глава администрации города Виктор Кувайцев, его заместитель Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.

Мэр призвал засеять газонную решетку на склоне травой, чтобы она не заросла сорняками.

Кроме того, Виктор Кувайцев поручил установить оставшиеся элементы благоустройства, частности, деревянные лежаки для отдыха, сообщает пресс-служба администрации Пензы.