В Пензе заключен контракт на выполнение работ на набережной почти на 100 млн. рублей Общество

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» и зарегистрированная в Казани компания «Сигма-стройсервис» заключили во вторник, 16 апреля, муниципальный контракт на выполнение очередного этапа работ по капитальному ремонту набережной реки Суры в границах улиц Бакунина, Урицкого и Максима Горького на сумму 98 млн. 821 тыс. 980 рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, подписи под документом поставили начальник УКСа Игорь Умнов и генеральный директор организации Сергей Ким.

Ранее данная фирма подала единственную заявку на участие в соответствующем электронном аукционе. По этой причине контракт с ней заключен по начальной (максимальной) цене.

Предполагается, что в рамках контракта будут выполнены работы, связанные, в частности, с оборудованием сетей водоснабжения и связи, твердого покрытия, в том числе газонной решетки, а также с освещением, озеленением и установкой малых архитектурных форм.

Дата завершения работ — 30 сентября 2019 года.

Фоторепортаж

Центр города Пензы

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 ноября 2016 года между МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», которое на тот момент возглавляла Светлана Круглова, и ООО «УК «Возрождение торговый дом» во главе с гендиректором Андреем Петровым был заключен муниципальный контракт на выполнение работ в рамках первого этапа капитального ремонта набережной реки Суры на 103 млн. 700 тыс. 30 рублей. Работы по нему требовалось выполнить по 15 ноября 2017 года.

В соответствии с допсоглашением №2 от 8 ноября 2017 года, его цена составила свыше 113 млн. рублей. При этом финансирование осуществлялось в два этапа из нескольких источников: в 2016 году — 25 млн. рублей из бюджета Пензы; в 2017-м — более 18 млн. рублей из городского бюджета, почти 19 млн. рублей — из регионального, более 51 млн. рублей — из федерального.

30 июля 2018 года МКУ «УКС Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Техстрой» в лице начальника департамента продаж Булата Хабибуллина заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Суры на 100 млн. рублей. Работы по нему требовалось завершить до 1 ноября 2018 года.

В соответствии с допсоглашением №1 от 29 октября 2018 года, финансирование осуществлялось из бюджетов трех уровней: 3 млн. 850 тыс. рублей — из городского, 7 млн. 690 тыс. рублей — из областного, 88 млн. 460 тыс. рублей — из федерального, так как проект благоустройства набережной победил по итогам рейтингового голосования в рамках формирования комфортной городской среды.

В 2019 году этот проект также получил максимальную поддержку жителей.