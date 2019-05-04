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Виктор Кувайцев призвал за выходные высадить оставшиеся саженцы елей

10:40 | 04.05.2019 | Общество

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Пенза, 4 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал высадить оставшиеся саженцы елей до начала рабочей недели.

Виктор Кувайцев призвал за выходные высадить оставшиеся саженцы елей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сейчас устанавливается теплая погода. Деревья могут погибнуть, если их своевременно не посадить в грунт. Надо в ближайшие два дня завершить работы. В случае необходимости для консультаций привлекайте специалистов МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», — сказал он, обращаясь к подчиненным в ходе совещания в мэрии.

Виктор Кувайцев рекомендовал проанализировать предложения жителей, высказавших в соцсетях свои пожелания относительно мест, где необходимо посадить деревья.

«Предложения рациональные. Для озеленения участков, которые администрации районов не смогут охватить своими силами, мы готовы предоставить жителям оставшийся посадочный материал», — пояснил мэр.

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, всего в город было доставлено 550 саженцев елей. В минувшую пятницу, 3 мая, часть из них была высажена в разных районах.

60 саженцев передано учреждениям здравоохранения, более 90 — образовательным организациям.

В субботу, 4 мая, планируется провести мероприятия по озеленению территорий вблизи аэропорта и перинатального центра.

При планировании соответствующих работ были исключены места, где планируется вести строительство различных объектов или ремонтировать коммуникации.

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