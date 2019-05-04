Виктор Кувайцев призвал за выходные высадить оставшиеся саженцы елей Общество

Пенза, 4 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал высадить оставшиеся саженцы елей до начала рабочей недели.

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«Сейчас устанавливается теплая погода. Деревья могут погибнуть, если их своевременно не посадить в грунт. Надо в ближайшие два дня завершить работы. В случае необходимости для консультаций привлекайте специалистов МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», — сказал он, обращаясь к подчиненным в ходе совещания в мэрии.

Виктор Кувайцев рекомендовал проанализировать предложения жителей, высказавших в соцсетях свои пожелания относительно мест, где необходимо посадить деревья.

«Предложения рациональные. Для озеленения участков, которые администрации районов не смогут охватить своими силами, мы готовы предоставить жителям оставшийся посадочный материал», — пояснил мэр.

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, всего в город было доставлено 550 саженцев елей. В минувшую пятницу, 3 мая, часть из них была высажена в разных районах.

60 саженцев передано учреждениям здравоохранения, более 90 — образовательным организациям.

В субботу, 4 мая, планируется провести мероприятия по озеленению территорий вблизи аэропорта и перинатального центра.

При планировании соответствующих работ были исключены места, где планируется вести строительство различных объектов или ремонтировать коммуникации.