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Пензенская область получит 85 млн. рублей на создание комфортной среды

11:19 | 04.05.2019 | Общество

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Пенза, 4 мая 2019. PenzaNews. Пензенская область получит из федерального бюджета 85 млн. рублей в виде иного межбюджетного трансферта на реализацию проектов по созданию комфортной среды.

Пензенская область получит 85 млн. рублей на создание комфортной среды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Денежные средства выделены региону по итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Всего распоряжением правительства России, текст которого обнародован в минувшую пятницу, 3 мая, распределено 4,98 млрд. рублей между 46 регионами.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях поступило 330 заявок из 77 регионов. От Пензенской области на получение гранта претендуют Заречный, Каменка, Нижний Ломов и Никольск.

Федеральная конкурсная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, определила 80 победителей из 46 регионов. Они получат из федерального бюджета от 40 млн. до 85 млн. рублей.

Полный список победителей будет объявлен на церемонии награждения, которая состоится во время архитектурного форума «Зодчество VRN» в Воронеже 31 мая.

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