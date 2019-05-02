Малые города Пензенской области претендуют на федеральный грант ЖКХ

Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. Заречный, Каменка, Нижний Ломов и Никольск Пензенской области претендуют на получение гранта по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

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Всего на него поступило 330 заявок из 77 регионов.

Федеральная конкурсная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, уже определила 80 победителей, которые получат из федерального бюджета от 40 млн. до 85 млн. рублей. Они представляют 46 субъектов РФ.

«Лидерами стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия, соответствуют всем нормативным документам, привлекают частные инвестиции и, самое важное, были разработаны при активном участии жителей», — отметил Виталий Мутко.

По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, в этом году все процедуры — и по оценке заявок, и по распределению средств — проведены очень быстро, на них понадобилось менее месяца.

«Следующий шаг — заключение соглашений с регионами и перечисление им денег из федерального бюджета. Эти мероприятия должны быть завершены до 1 июля, чтобы победители успели реализовать свои проекты в срок», — сказал он.

В свою очередь заместитель руководителя федерального ведомства Максим Егоров сообщил, что полный список победителей будет объявлен на церемонии награждения, которая состоится во время архитектурного форума «Зодчество VRN» в Воронеже 31 мая.

«Мы приглашаем на это мероприятие не только авторов лучших проектов, но и всех финалистов конкурса, чтобы вместе с экспертами обсудить и самые интересные решения, и типичные ошибки, которых следует избегать в будущем», — цитирует Максима Егорова пресс-служба Минстроя России.

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Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года.

К участию в нем допускаются поселения, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс. человек.

Под проектом создания комфортной городской среды понимается комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования муниципальных образований различного функционального назначения — площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных.

В первом конкурсе в категории «Малые города» от Пензенской области принимали участие Кузнецк, Заречный, Каменка, Нижний Ломов, Никольск и Сердобск.

В результате проект, заявленный Кузнецком, вошел в число лучших. На его реализацию было выделено 100 млн. рублей.