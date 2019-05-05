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В Пензе инвалиды присоединились к эстафете поколений «Вахта памяти»

13:29 | 05.05.2019 | Общество

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Пенза, 5 мая 2019. PenzaNews. Жители Пензы с ограниченными возможностями здоровья и их близкие стали участниками ежегодной акции «Эстафета поколений. Вахта памяти», которая состоялась в воскресенье, 5 мая.

В Пензе инвалиды присоединились к эстафете поколений «Вахта памяти»

Фото: Penza-gorod.ru

Они собрались в сквере «Пионерский», где были организованы тематические площадки — фотозона, игры шахматного клуба инвалидов «Белая ладья», полевая кухня. На сцене выступали творческие коллективы города.

В ходе официальной части мероприятия глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что Великая Отечественная война стала самым разрушительным и горьким событием для страны.

«Вместе с тем она показала силу нашего многонационального народа, который, объединившись, сделал все, чтобы мы жили в свободной и независимой стране, чтобы все понимали, что Россия — это великое государство, с которым нужно считаться», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр поблагодарил ветеранов и участников трудового фронта.

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«Память о тех, кто сложил голову за Великую Победу, живет в наших сердцах. Несмотря на то что мы все дальше и дальше от знаменательной даты, каждый раз убеждаемся, что молодое поколение не просто интересуется событиями тех лет, но и сопереживает, поддерживает традиции. Надеемся, что так будет всегда», — добавил он.

В заключение Виктор Кувайцев процитировал строки стихотворения Роберта Рождественского «Реквием».

Как сообщает пресс-служба мэрии, по окончании официальной части участники акции проследовали к вечному огню у монумента воинской и трудовой славы пензенцев и возложили венки и цветы.

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