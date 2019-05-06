В Пензе почти 2,8 тыс. ветеранов получили продуктовые наборы Общество

Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. 2 тыс. 770 живущих в Пензе участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла получили подарочные продуктовые наборы в преддверии Дня Победы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе администрации города.

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В мэрии уточнили, что вручение подарков началось 27 апреля и продолжится до 8 мая.

«На сегодняшний день социальные работники побывали у 3 тыс. 766 ветеранов. Тем, кого не оказалось дома, оставлено уведомление», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», подарочные наборы, подготовленные для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в преддверии Дня Победы, распределяют не только в Пензе, но и в районах области.

Части ветеранов их вручат на торжественных мероприятиях, других поздравляют дома.