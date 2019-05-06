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Начат ремонт дороги из Пензы в Золотаревку

15:53 | 06.05.2019 | Общество

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Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. ООО «Возрождение» приступило к ремонту участка дороги из микрорайона Ахуны города Пензы в поселок Золотаревка.

Начат ремонт дороги из Пензы в Золотаревку

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

На всем протяжении рабочие выполнили фрезерование старого покрытия автодороги. Проведена опиловка сухостоя, расположенного вдоль обочин.

После майских праздников подрядчик начнет устройство выравнивающего слоя асфальтобетона.

Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, при положительных погодных условиях ремонт планируется завершить раньше установленного срока.

ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило с ООО «Возрождение» госконтракт на ремонт участка дороги из микрорайона Ахуны в Золотаревку. Его цена составила 25 млн. 755 тыс. 936 рублей.

Предполагается, что финансирование будет осуществляться из бюджетов двух уровней: из федерального — в сумме 12 млн. 877 тыс. 968 рублей, а также регионального — в таком же объеме. Ремонт будет проведен по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Срок выполнения работ — по 14 июня 2019 года.

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