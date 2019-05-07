В Пензе в преддверии Дня Победы состоялся торжественный прием ветеранов Общество

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Торжественный прием ветеранов состоялся в администрации Пензы в преддверии Дня Победы.

Фото: Penza-gorod.ru

Перед началом мероприятия собравшиеся почтили память погибших в авиакатастрофе в Шереметьево.

Обращаясь к присутствующим, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что подобные мероприятия стали доброй традицией.

«Это еще одна возможность выразить слова глубокой признательности и уважения ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за проявленный героизм, детям войны и ветеранам послевоенного времени за выносливость и труд по восстановлению нашей страны после страшных разрушений в военные годы», — сказал глава администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе встречи ветераны смогли адресовать руководству города волнующие вопросы, решение которых Виктор Кувайцев взял на контроль.

Также были высказаны некоторые просьбы, в том числе касающиеся асфальтирования дорог, оборудования освещения в одном из скверов и льготном проезде.