Вадинская прокуратура потребовала взять на баланс здание, купленное 12 лет назад Общество

Вадинск, 7 мая 2019. PenzaNews. Прокурор Вадинского района Пензенской области Владимир Ариткин в судебном порядке потребовал от администрации Ягановского сельсовета зарегистрировать право муниципальной собственности на объект недвижимости, приобретенный 12 лет назад.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нарушение законодательства было выявлено при проверке соблюдения требований пожарной безопасности.

«Прокурорская проверка установила, что в 2007 году по договору купли-продажи и акту приема-передачи имущества по результатам проведения торгов по реализации имущества СПК имени Мичурина в собственность органа местного самоуправления было передано здание столовой, построенное в 1978 году. Оно используется сельской администрацией для проведения культурно-массовых мероприятий», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, администрация Ягановского сельсовета не зарегистрировала недвижимость в установленном законом порядке, не поставила ее на баланс и не выделяла деньги на его содержание и ремонт.

«Заявленные прокурором исковые требования судом удовлетворены. Решение вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры района», — добавила Светлана Артамонова.