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Вадинская прокуратура потребовала взять на баланс здание, купленное 12 лет назад

08:46 | 07.05.2019 | Общество

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Вадинск, 7 мая 2019. PenzaNews. Прокурор Вадинского района Пензенской области Владимир Ариткин в судебном порядке потребовал от администрации Ягановского сельсовета зарегистрировать право муниципальной собственности на объект недвижимости, приобретенный 12 лет назад.

Вадинская прокуратура потребовала взять на баланс здание, купленное 12 лет назад. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нарушение законодательства было выявлено при проверке соблюдения требований пожарной безопасности.

«Прокурорская проверка установила, что в 2007 году по договору купли-продажи и акту приема-передачи имущества по результатам проведения торгов по реализации имущества СПК имени Мичурина в собственность органа местного самоуправления было передано здание столовой, построенное в 1978 году. Оно используется сельской администрацией для проведения культурно-массовых мероприятий», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, администрация Ягановского сельсовета не зарегистрировала недвижимость в установленном законом порядке, не поставила ее на баланс и не выделяла деньги на его содержание и ремонт.

«Заявленные прокурором исковые требования судом удовлетворены. Решение вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры района», — добавила Светлана Артамонова.

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