Театрализованный пролог «Наша Победа» объединит в Пензе около 1 тыс. детей Общество

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Около 1 тыс. детей примут участие в театрализованном прологе «Наша Победа», который жители и гости города увидят вблизи монумента воинской и трудовой славы пензенцев в предстоящий четверг, 9 мая. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Торжественную часть митинга откроет пролог — новая композиция «Наша Победа», в которой примут участие около 1 тыс. детей и подростков», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии во вторник, 7 мая.

Предполагается, что перед митингом, который намечен на 11.30, по проспекту Победы проследуют участники акции «Бессмертный полк». Они начнут движение с улицы Коммунистической в 10.30.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 12.30 до 14.00 в сквере «Журавли» пензенцев ждет концертная программа.

В 13.00 будет дан старт ежегодной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы.