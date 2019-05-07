«Бессмертный полк» в Пензе начнет движение с улицы Коммунистической Общество

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Колонна участников акции «Бессмертный полк» будет формироваться на улице Коммунистической в Пензе в День Победы с 9.00, движение планируется начать в 10.30.

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«Вновь пройдет по улицам города «Бессмертный полк». Нововведение в том, что его маршрут в этом году будет продлен, так как количество участников заявлено несколько больше, чем в прошлые годы», — сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 7 мая.

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Предполагается, что шествие, участники которого пройдут с портретами своих родных и близких, внесших вклад в Великую Победу, займет примерно час, а в 11.30 торжества продолжит торжественный митинг у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

В 2019 году в Пензе рассматривалась возможность изменения маршрута «Бессмертного полка», однако в итоге было решено сохранить привычный, перенеся при этом место разворота колонны немного дальше.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 мая 2018 года участниками акции «Бессмертный полк» в Пензе стали 40 тыс. человек.