В Кузнецке предприниматели купили оборудование для техосмотра после проверки прокуратуры Общество

Кузнецк, 8 мая 2019. PenzaNews. Два индивидуальных предпринимателя, осуществляющих в Кузнецке Пензенской области проведение технических осмотров транспортных средств, приобрели необходимое оборудование после вмешательства прокуратуры.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе проверки установлено, что у предпринимателей отсутствовали необходимые для проведения техосмотров средства диагностирования, в частности, тестер проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески, прибор для измерения частоты оборотов двигателя и температуры масла.

«Поскольку безусловное соблюдение норм законодательства в указанной сфере является одним из гарантов обеспечения безопасности на дорогах, жизни и здоровья участников дорожного движения, прокурор города [Иван Синицын] внес предпринимателям представления об устранении выявленных нарушений. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, недостающее оборудование приобретено», — пояснила она.