В Пензе 62 человека получили федеральные и региональные награды Общество

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил федеральные и региональные награды 62 жителям региона в ходе церемонии, состоявшейся в среду, 8 мая.

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Мероприятие прошло в губернаторском доме.

Благодарности президента России Владимира Путина удостоена заведующая кафедрой «Экономика и финансы» факультета экономики и управления Пензенского государственного университета Валентина Будина.

Регалии «Почетного работника агропромышленного комплекса России» вручены директору ООО «Торговый дом «Кувака» Гилфану Аджигитову, мастеру оптово-сбытовой базы ООО «Новые фермы» Марине Ермошкиной, заместителю министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуарду Каташову.

Орден «За заслуги перед Пензенской областью» II степени получил ветеран АПК Владимир Буйлов. Медалью ордена награждены заместитель начальника управления по обеспечению деятельности губернатора Александр Аббакумов и директор товарищества на вере «Вирга» Юрий Колесников.

Регалии заслуженного артиста Пензенской области вручены дирижеру симфонического оркестра губернаторской симфонической капеллы «Пензаконцерта» Вячеславу Филиппенкову, почетного работника культуры региона — заведующей отделом по художественной самодеятельности центра культуры и досуга Надежде Кривич и аккомпаниатору-концертмейстеру ансамбля «Вензеля» Сергею Полякову.

Почетным знаком «За отличие в профилактике правонарушений на территории Пензенской области» награждены заместитель начальника по охране общественного порядка лунинского отдела полиции Сергей Красильников и старшие участковые уполномоченные Юрий Козлов, Сергей Конгуров, Александр Масенко и Алексей Тапилин.

Знаки «Во славу земли пензенской» вручены депутату Госдумы РФ третьего и четвертого созывов Игорю Руденскому, министру финансов Пензенской области Любови Финогеевой, заместителю председателя облизбиркома Алексею Климухину, депутату гордумы четвертого и пятого созывов Борису Дрякину и шестого созыва Виктору Малых, бывшему главе администрации Башмаковского района Александру Саванкову, директору ассоциации пензенских строителей Виктору Галкину и председателю региональной организации инвалидов «Союз-Чернобыль» Анатолию Алексютину.

Член исполкома татарской национально-культурной автономии Пензенской области Джамиль Кантеев получил почетный знак «За благотворительность и меценатство».

19 человек награждены почетными грамотами губернатора. Среди них глава Минтруда Евгений Трошин, председатель регионального комитета по делам архивов Зуфяр Бибарсов, начальник управления делами губернатора и правительства Пензенской области Владимир Орешкин, глава администрации Бековского района Олег Рачков, глава Камешкирского района Виктор Жиряков и председатель совета ветеранов при правительстве области Александр Ащеулов.

Также награды удостоены гендиректор ООО «Строительная группа «Рисан» Ольга Канакина и управляющий компании Сергей Лисовол, глава ООО «Пензагротехсервис» Алексей Нуйкин, председатель пензенского облпотребсоюза Рустям Агишев, главврач территориального центра медицины катастроф Александр Гришин, почетный гражданин Заречного Юрий Денисов, атаман чаадаевского хуторского казачьего общества Геннадий Тормозов, председатель совета старейшин регионального духовного управления мусульман Адельша Юнкин, председатель правления региональной организации краеведов Владимир Первушкин и член объединения Татьяна Кайманова, а также Татьяна Бондаренко, Нина Дианова, Александр Савин и Евгений Попов.

Благодарность губернатора объявлена первому зампреду правительства Андрею Лузгину, главе управления Роспотребнадзора Михаилу Перекусихину, главе Малосердобинского района Сергею Сероглазову, председателю комитета реготделения партии «Патриоты России» Алексею Рыбалко, председателю правления ассоциации ТСЖ и потребительских кооперативов Пензенской области Владимиру Лощинину, члену ассоциации краеведов Олегу Сиротину, а также Марине Швыркалиной и Геннадию Митрошину.

В завершение церемонии дипломами были награждены 10 победителей конкурса «Лучшие руководители РФ» — Алсу Алюшева, Татьяна Щеголькова, Наталья Свечникова, Галина Бураева, Елена Бахтуева, Ольга Лебедева, Светлана Моисеева, Наталья Корочкина, Елена Шляпникова и Илья Никитенко.