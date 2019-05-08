В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы Общество

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» накануне праздника.

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В числе почетных гостей на него были приглашены участник битвы под Смоленском Федор Степанов, воевавший в составе Калининского и Западного фронтов, начальник медицинского обеспечения 24-й артиллерийской дивизии прорыва 4-го Украинского фронта Михаил Шкроб, участвовавший в боях за освобождение стран Европы; старшая медсестра 37-й запасной стрелковой дивизии Надежда Лобанова; участник Сталинградской и Курской битв Владимир Керханаджев.

«Искренне поздравляю всех вас, в том числе и наследников победителей, с 74-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Счастья и благополучия вам! Чтобы никогда ваше поколение, особенно молодежь, не пережили то, что пережили ваши дедушки и бабушки! Счастья вам!» — сказал Владимир Керханаджев, обращаясь к собравшимся.

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В ходе официальной части знаменные группы внесли на сцену государственный флаг России, знамя 354-й стрелковой Калинковичской ордена Ленина, Красного знамени и Суворова II степени дивизии, а также Знамя Победы.

После этого с наступающим праздником ветеранов войны и тружеников тыла поздравил губернатор Иван Белозерцев.

«9 Мая для нашей страны, для всего русскоговорящего мира всегда будет особым священным днем. […] Сколько бы ни прошло лет, день Великой Победы, великой гордости страны за своих сынов и дочерей будет праздником со слезами на глазах, который объединяет всех нас. В этой сплоченности, когда по улицам идет многомиллионный «Бессмертный полк» — сила и достоинство нашего народа», — отметил он.

Глава региона добавил, что жители Пензенской области доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

«Более 200 тыс. наших земляков не вернулись домой. Тысячи отмечены боевыми наградами, сотни удостоены высокого звания Героя Советского Союза и стали полными кавалерами ордена Славы. На заводах женщины и подростки собирали легендарные «Катюши», а в селах делали все возможное и невозможное, чтобы обеспечить фронт продовольствием. Вместе со всей страной пензенцы совершили бессмертный подвиг ради спасения Отечества, определили исход мировой войны, освободили от нацистов Европу», — сказал он.

В ходе мероприятия состоялось чествование поисковиков.

Так, приказом министра обороны России Сергея Шойгу за большой личный вклад в установление имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих знаком «За отличие в поисковом движении» III степени награжден член отряда «Поиск-вездеход» Андрей Атякшин, II степени — представитель отряда «Пензаэнерго» Илья Астафьев.