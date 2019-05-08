Голикова отметила значительное снижение смертности в Пензенской области Общество

Москва, 8 мая 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала Пензенскую область в числе регионов, в которых по итогам I квартала 2019 года произошло значительное снижение смертности населения.

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«Хочу отметить, что по итогам I квартала отмечается снижение смертности на 3%, или на 16 тыс. человек. Такое снижение произошло за I квартал в 60 регионах страны, в том числе свыше 5% — в 26 регионах страны, наибольшее — в Ленинградской, Псковской, Пензенской областях. Теперь главное не допустить отрицательной динамики, чтобы она не пошла в обратную сторону», — сказала вице-премьер в ходе заседания совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло под председательством главы государства Владимира Путина в Кремле в среду, 8 мая.

Татьяна Голикова добавила, что на сохранение положительных тенденций направлены мероприятия по обеспечению доступности медицинской помощи, в первую очередь для сельских жителей.

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«По итогам прошлого года в сельской местности построено 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Столько же будет построено и в этом году. Закуплено 246 мобильных медицинских комплексов. Еще 500 будет закуплено и поставлено в регионы в этом году. За 2018 год свыше 1,5 тыс. поликлиник и поликлинических подразделений внедрили бережливые технологии. В I квартале эта тенденция продолжилась, и это еще почти 400 подразделений», — цитирует вице-премьера пресс-служба Кремля.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, комментируя озвученную информацию, уточнили, что за первые три месяца 2019 года ушло из жизни на 781 человека меньше, чем за аналогичный период 2018-го, при этом смертность населения от основных причин сократилась почти на 15% — до 13,7 на 1 тыс. населения.