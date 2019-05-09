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В Пензенской области женщине отказали в постоянной опеке над внучкой из-за судимости

08:48 | 09.05.2019 | Общество

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Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Жительница Пензенской области не смогла оформить постоянную опеку над внучкой из-за судимости за кражу.

В Пензенской области женщине отказали в постоянной опеке над внучкой из-за судимости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека Елены Роговой, в 2008 году женщина была осуждена по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Спустя 10 лет, в 2018 году, умерла ее дочь, которая была матерью-одиночкой.

Женщина оформила над 12-летней внучкой временную опеку. В оформлении постоянной орган опеки и попечительства отказал, ссылаясь на факт наличия судимости.

Тогда жительница обратилась на личный прием к омбудсмену Елене Роговой. Та пояснила, что, согласно ст. 146 Семейного кодекса РФ, опекунами не могут быть люди с судимостью за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества.

Кража является преступлением против собственности, а значит наличие судимости по данной статье не может служить основанием для отказа в назначении опекуном.

Елена Рогова рекомендовала женщине повторно обратиться в органы опеки и попечительства с заявлением об установлении опеки, предоставив документ, подтверждающий погашенную судимость.

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