В Пензе отметили 74-ю годовщину Великой Победы Общество

Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось у монумента воинской и трудовой славы пензенцев в четверг, 9 мая.

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Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны, самому молодому из которых более 90 лет. Вместе с сопровождающими они разместились в партере на 120 мест, установленном на главном луче пятиконечной звезды, форму которой имеет площадка у памятника.

После того как большая копия Знамени Победы, до этого возглавлявшая шествие «Бессмертного полка», была перемещена на территорию монумента, были вынесены знамена фронтов, а затем состоялся театрализованный пролог, в котором приняли участие около 1 тыс. школьников и студентов. Они представили танцевальную композицию, поставленную педагогами центра хореографического искусства Пензы, а солист исполнил песню «Шел солдат».

Торжественный митинг открыл губернатор Иван Белозерцев, который отметил, что 9 мая является самой священной и знаменательной датой для страны.

«Это день огромной скорби о погибших, но вместе с тем это день великой гордости и славы. Наш многонациональный народ, спасая Отечество и мир от нацизма, заплатил за победу огромную цену — почти 27 млн. человек погибли на фронте, были замучены в концлагерях, умерли от голода, холода и болезней в осажденных врагом городах», — сказал глава региона.

Он особенно отметил вклад жителей Пензенской области в победу над захватчиками и поблагодарил ветеранов. Также Иван Белозерцев выразил признательность членам Поискового движения России.

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После этого к собравшимся обратился ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге Владимир Керханаджев.

«Мы, ныне живущие участники Великой Отечественной войны, считаем святой задачей вести патриотическую работу среди молодежи. [...] Я убежден, что нынешняя Россия сделает все, чтобы никогда не повторилась история с Советским Союзом», — сказал он.

Затем пензенцы увидели парад курсантов пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Происходящее в прямом эфире транслировалось на два экрана, один из которых был обращен в сторону улицы Ленина, а другой — улицы Карпинского.

После этого жители Пензы почтили память павших минутой молчания. В честь героев прозвучали артиллерийские залпы.

В завершение состоялась церемония возложения венков.