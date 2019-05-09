В Пензенской области к акции «Бессмертный полк» присоединились 88 тыс. человек Общество

Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. 88 тыс. человек в общей сложности приняли участие в акции «Бессмертный полк» в городах и районах области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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В пресс-службе уточнили, что в том числе 43 тыс. человек стали участниками шествия в Пензе.

«Всего в торжествах, посвященных Дню Победы, в регионе участвовали порядка 168 тыс. жителей в городах и селах, в Пензе — 80 тыс. человек», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан на территории региона было задействовано около 1 тыс. 600 сотрудников полиции и более 550 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.