Подрядчик начал подготовку к ремонту улицы Чкалова в Пензе Общество

Пенза, 10 мая 2019. PenzaNews. Работники ООО «Автодорога» приступили к подготовке к капитальному ремонту автомобильной дороги на улице Чкалова — на участке от улицы Маршала Крылова до улицы Куйбышева.

Фото: Penza-gorod.ru

Место работ глава администрации Виктор Кувайцев посетил в пятницу, 10 мая.

Обращаясь к представителю компании, он отметил, что на данном участке улицы рядом с Пензенским государственным университетом назрела необходимость создания парковки.

«При ремонте дороги учтите этот момент. Рядом с университетом обязательно должны быть парковочные места», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «Автодорога» заключили муниципальный контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги на улице Чкалова — на участке от улицы Маршала Крылова до улицы Куйбышева.

Цена контракта составила 31 млн. 144 тыс. 30 рублей.

В рамках капремонта планируется увеличить ширину проезжей части, обустроить парковочное пространство, пешеходные связи, освещение и обеспечить отвод воды.

Дата завершения работ — 30 июля 2019 года.

Данный объект включен в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).