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Заключен контракт на капремонт дороги на улице Чкалова в Пензе

15:59 | 01.05.2019 | Общество

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Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «Автодорога» заключили муниципальный контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги на улице Чкалова — на участке от улицы Маршала Крылова до улицы Куйбышева.

Заключен контракт на капремонт дороги на улице Чкалова в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подписи под документом поставили начальник учреждения Игорь Умнов и генеральный директор компании «Автодорога», почетный гражданин Пензенской области Татьяна Недопекина.

Согласно данным портала госзакупок, цена контракта составила 31 млн. 144 тыс. 30 рублей.

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Финансирование будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015–2021 годы».

Предполагается, что около 15,6 млн. рублей поступит из федерального бюджета, почти 11,7 млн. рублей — из областного, а еще около 3,9 млн. рублей — из городского.

Дата завершения работ — 30 июля 2019 года.

Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что капитальный ремонт улицы Чкалова позволит увеличить ширину проезжей части, обустроить парковочное пространство, пешеходные связи, освещение и обеспечить отвод воды.

Данный объект включен в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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