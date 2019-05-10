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Белозерцев предложил восстановить танк Т-34, стоящий около краеведческого музея в Пензе

12:44 | 10.05.2019 | Общество

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Пенза, 10 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил отремонтировать танк Т-34, который является частью монумента, расположенного на улице Карла Маркса около краеведческого музея в Пензе.

Белозерцев предложил восстановить танк Т-34, стоящий около краеведческого музея в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это наша история, наша гордость. Надо попробовать ее «оживить». Конечно, прошло много времени, нет таких запчастей, будут сложности», — сказал он в ходе совещания в правительстве региона в пятницу, 10 мая.

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Иван Белозерцев поручил оценить состояние танка и возможность его отремонтировать, чтобы во время торжеств в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне техника проехала по улицам города.

Глава региона также поблагодарил всех ответственных за мероприятия, которые прошли в рамках празднования Дня Победы в текущем году.

Кроме того, он предложил в будущем организовать на улицах Пензы и других населенных пунктов выступления творческих коллективов с репертуаром военных лет, сообщает пресс-служба областного правительства.

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