EN
21:50:35 Суббота, 11 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Объявлен аукцион на разработку документации для нового моста на улице Батайской в Пензе

12:32 | 11.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 11 мая 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион для определения подрядчика, который разработает проектную документацию для нового моста через реку Мойку по улице Батайской.

Объявлен аукцион на разработку документации для нового моста на улице Батайской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн. 979 тыс. 890 рублей.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2021 годы».

Прием заявок продлится по 16 мая, электронный аукцион назначен на 20-е число.

Работы по контракту необходимо выполнить до 29 ноября 2019 года.

Читайте также

На улице Батайской в Пензе планируется возвести новый мост

Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, вид предстоящих работ определен как строительство, предполагаемая стоимость которого оценивается почти в 28,5 млн. рублей. Возведение моста намечено на 2019–2020 годы.

Среди требований к технологическим и конструктивным решениям объекта: протяженность — 12 метров, подходы к мосту — 40 метров с каждой стороны. Эти цифры предстоит уточнить проектом. В качестве вида покрытия указан асфальтобетон.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2018 года в ходе личного приема граждан глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинформировал, что на улице Батайской планируется строительство нового моста взамен существующего с учетом неудовлетворительного состояния объекта.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе из автосервиса украдено 115 тыс. рублей Ямочный ремонт дороги к детским лагерям на Светлой поляне начнут 13 мая
В Пензе молодая пара подозревается в краже спортивной одежды Пензенские силовики посоревновались в скоростной стрельбе из пистолета
Двое жителей Пензенской области подозреваются в угоне автомобиля Давид Думбадзе принял квалификационное предложение пензенского «Дизеля»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама