Объявлен аукцион на разработку документации для нового моста на улице Батайской в Пензе Общество

Пенза, 11 мая 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион для определения подрядчика, который разработает проектную документацию для нового моста через реку Мойку по улице Батайской.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн. 979 тыс. 890 рублей.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2021 годы».

Прием заявок продлится по 16 мая, электронный аукцион назначен на 20-е число.

Работы по контракту необходимо выполнить до 29 ноября 2019 года.

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Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, вид предстоящих работ определен как строительство, предполагаемая стоимость которого оценивается почти в 28,5 млн. рублей. Возведение моста намечено на 2019–2020 годы.

Среди требований к технологическим и конструктивным решениям объекта: протяженность — 12 метров, подходы к мосту — 40 метров с каждой стороны. Эти цифры предстоит уточнить проектом. В качестве вида покрытия указан асфальтобетон.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2018 года в ходе личного приема граждан глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинформировал, что на улице Батайской планируется строительство нового моста взамен существующего с учетом неудовлетворительного состояния объекта.