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Пензенские силовики посоревновались в скоростной стрельбе из пистолета

13:21 | 11.05.2019 | Общество

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Пенза, 11 мая 2019. PenzaNews. 38 команд подразделений органов внутренних дел, а также сотрудники управлений ФСБ, ФСИН и ФССП России по Пензенской области приняли участие в соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета Макарова, состоявшихся в рамках второго этапа спартакиады регионального УМВД.

Пензенские силовики посоревновались в скоростной стрельбе из пистолета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно условиям, представители правоохранительных органов снаряжали два магазина по четыре патрона в каждом.

На выполнение упражнения им отводилось 20 секунд. За это время спортсменам предстояло пробежать 20 метров и на огневом рубеже с расстояния 25 метров произвести восемь выстрелов по мишени.

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В результате в командном первенстве лучшими в первой группе стали сотрудники отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Пензенской области. Второе место заняли представители УМВД России по городу Пензе, третье — полицейские из Городищенского района.

Во второй группе в тройку призеров вошли стражи порядка из Мокшанского района, а также из Камешкирского и Лопатинского.

В личном первенстве лучший результат показала Марина Белова, которая несет службу в УМВД России по городу Пензе. На втором месте расположился Фаиль Мустафин из ОМВД России по Кузнецкому району, на третьем — Алексей Этков из отделения МВД России по Камешкирскому району.

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