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В Пензе переселенцам из ветхого жилья предложат квартиры в ЖК «Сияние Севера»

12:36 | 15.05.2019 | Общество

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Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Квартиры в жилом комплексе «Сияние Севера» в Пензе, возведенном АО «Компания «Домостроитель», будут предложены участникам программы переселения из ветхого и аварийного фонда. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев после личного осмотра готовых к реализации объектов недвижимости с полной отделкой, расположенных в домах №16 и №18 на 3-м проезде Можайского.

В Пензе переселенцам из ветхого жилья предложат квартиры в ЖК «Сияние Севера»

Фото: Penza-gorod.ru

Вместе с тем мэр подчеркнул, что сотрудники муниципалитета изучат и другие предложения от пензенских застройщиков.

«Как только нами будут осмотрены все варианты, мы пригласим участников программы, чтобы показать им будущее жилье», — пояснил Виктор Кувайцев.

По итогам выезда он поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову подготовить проектно-сметную документацию на строительство дороги в микрорайоне Север и предусмотреть ее в генплане.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего муниципалитетом рассматривается для приобретения 46 жилых помещений.

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