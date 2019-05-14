В Пензе обсуждают вопрос о покупке готового жилья для переселенцев Общество

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Часть квартир для участников федеральной программы переселения граждан из аварийного жилфонда и для обеспечения жильем детей-сирот в Пензе может быть приобретена в уже построенных домах. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«В настоящее время мы продолжаем работу по проектированию дома, который будем строить, и параллельно обсуждаем с застройщиками возможность приобретения у них жилых помещений в уже сданных домах», — сказал он в ходе совещания в мэрии.

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Виктор Кувайцев пояснил, что участников программы ознакомят с процедурой переселения, как только будет достигнута договоренность со строительными компаниями.

Как сообщает пресс-служба мэрии, цикл встреч с застройщиками стартовал в администрации Пензы 14 мая.

В совещаниях приняли участие Виктор Кувайцев, его заместитель Магомед Агамагомедов, начальник управления градостроительства и архитектуры горадминистрации Нина Кутырева, а также представители ресурсоснабжающих организаций.