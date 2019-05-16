Мэр Пензы проверил готовность лагеря «Юность» к заезду детей Общество

Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил готовность к первой смене детского оздоровительного лагеря «Юность», расположенного в деревне Ключи недалеко от областного центра.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе осмотра территории и корпусов мэр поручил привести в порядок бордюрный камень и сделать еще одну беседку.

«В последние годы мы планомерно проводим работу по подключению корпусов к теплоснабжению, чтобы лагерь мог использоваться круглогодично. В результате уже 180 детей могут отдыхать в лагере в зимний период, а также во время осенних и весенних каникул», — сказал Виктор Кувайцев по итогам визита.

Он добавил, что ежегодно из городского бюджета выделяются средства на развитие материально-технической базы учреждения.

«В этом году мы направили 5 млн. рублей. На эти средства закупили оборудование для детских и спортивных площадок, подвели отопление ко второму корпусу, занимаемся подготовкой водозаборной скважины», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время на инженерном сооружении проводится комплекс технических мероприятий. Сформирован пакет документов, необходимых для получения лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод в соответствии с требованиями федерального законодательства.

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На территории лагеря завершается ремонт зданий и помещений, идет монтаж детской площадки, расставляются теннисные столы и уличная мебель.

Открытие первой смены в лагере «Юность» состоится 2 июня.

Детский оздоровительный лагерь «Юность» является структурным подразделением детско-юношеского центра «Спутник» города Пензы. Он расположен в деревне Ключи на опушке смешанного леса.

Лагерь готов принять до 250 детей за каждую из четырех смен. На его территории есть спортивная, волейбольная и баскетбольная площадки, два футбольных поля, беговая дорожка, а также бассейн.