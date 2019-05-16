EN
21:31:50 Четверг, 16 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы проверил готовность лагеря «Юность» к заезду детей

17:26 | 16.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил готовность к первой смене детского оздоровительного лагеря «Юность», расположенного в деревне Ключи недалеко от областного центра.

Мэр Пензы проверил готовность лагеря «Юность» к заезду детей

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе осмотра территории и корпусов мэр поручил привести в порядок бордюрный камень и сделать еще одну беседку.

«В последние годы мы планомерно проводим работу по подключению корпусов к теплоснабжению, чтобы лагерь мог использоваться круглогодично. В результате уже 180 детей могут отдыхать в лагере в зимний период, а также во время осенних и весенних каникул», — сказал Виктор Кувайцев по итогам визита.

Он добавил, что ежегодно из городского бюджета выделяются средства на развитие материально-технической базы учреждения.

«В этом году мы направили 5 млн. рублей. На эти средства закупили оборудование для детских и спортивных площадок, подвели отопление ко второму корпусу, занимаемся подготовкой водозаборной скважины», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время на инженерном сооружении проводится комплекс технических мероприятий. Сформирован пакет документов, необходимых для получения лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Читайте также

Виктор Кувайцев оценил ход подготовки лагеря «Белка» под Пензой к приему детей

На территории лагеря завершается ремонт зданий и помещений, идет монтаж детской площадки, расставляются теннисные столы и уличная мебель.

Открытие первой смены в лагере «Юность» состоится 2 июня.

Детский оздоровительный лагерь «Юность» является структурным подразделением детско-юношеского центра «Спутник» города Пензы. Он расположен в деревне Ключи на опушке смешанного леса.

Лагерь готов принять до 250 детей за каждую из четырех смен. На его территории есть спортивная, волейбольная и баскетбольная площадки, два футбольных поля, беговая дорожка, а также бассейн.

Загрузка...
Читайте также
Специалисты АО «Транснефть – Дружба» провели урок по охране труда для пензенских школьников Стало известно, что в праздники предпочли смотреть пензенские абоненты «Интерактивного ТВ»
«Т Плюс» удалось повысить надежность сетей в Пензе — Андрей Вагнер Со счета банковской карты жительницы Каменского района похитили почти 200 тыс. рублей
Областной форум советов отцов пройдет в Пензе 18 мая Житель Пензы подозревается в краже имущества из автомобиля своей дочери
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама